Однушек и студий в Москве стало больше | 360°

Общество 03 октября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

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Viber Однушек и студий в Москве стало больше

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Популярность однокомнатных квартир и студий бизнес-класса в Москве растет, за последние два года их доля в новостройках выросла до 35%. Об этом сообщили «Дни.ру».

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Застройщики предусматривают все больше малогабаритных квартир в новостройках, поскольку спрос на такое жилье растет. Средняя площадь студий в новостройках бизнес-класса составляет около 20 квадратных метров, а однокомнатных квартир — 38 квадратных метров, написало АБН.

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