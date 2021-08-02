Одну полосу трассы «Амур» открыли для движения после паводка

Федеральную трассу «Амур» в Магдагачинском районе Амурской области частично открыли после ЧП из-за дождевого паводка. Сейчас движение организовано в реверсивном направлении по одной полосе, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ремонтные работы продолжаются, ориентировочно их завершат до конца понедельника, уточнили в ведомстве.

Размыв из-за паводка произошел на 1225-м километре «Амура». В асфальте образовалась дыра шириной семь метров и длиной пять метров. Глубина ямы составила почти два метра. В районе размыва выставили посты ГИБДД Магдагачинского и Шимановского районов.

Рядом дежурила бригада скорой помощи Магдагачинской центральной районной больницы. Для водителей, которые оказались заложниками транспортного затора из-за размыва, организовали доставку питьевой воды.

По данным Амурского центра гидрометеорологической службы, 2 августа в Приамурье ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы. Возможно шквалистое усиление ветра.

Из-за прохождения дождевых паводков остается опасность подъема уровня воды в малых реках. Возможно подтопление низменных участков местности и дорог местного значения, предупредили спасатели.