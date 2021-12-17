«Одну остановку не доехал». Родные погибшего в автобусе пассажира допустили вину транспортной компании

Семья 51-летнего мужчины, который истек кровью в московском автобусе, винит в трагедии транспортную компанию. Родственники рассказали «360», что домой он не доехал одну остановку.

Сестра погибшего Марина пояснила: брат позвонил своей гражданской жене по дороге с работы и сказал, что ударился и плохо себя чувствует.

«Одну остановку он не доехал на автобусе. <…> Скорее всего, там что-то торчало. Пробило артерию. <…> Кровь в таком количестве и так сразу вытекает только из артерии», — подчеркнула она.

Отец погибшего Виктор обратил внимание, что вызванная на место происшествия скорая ехала долго — около 40 минут. Об этом, пояснил он, рассказали пришедшие к семье очевидцы случившегося.

«Девушка, которая там была и предлагала помочь, написала, что он ударился о торчащий алюминиевый штырь. Это вина транспортной компании. Перед выездом они обязаны проверять автобус», — подчеркнула сестра мужчины.

Его мама Татьяна заметила, что в свидетельстве о смерти ее причина значится как неустановленная.

«Нам дали свидетельство, там смерть не установлена», — сказала она.

В разговоре с гражданской супругой Светланой погибший рассказал о крови на штанине. Скорее всего, он просто не понял, насколько все серьезно.

«Он человек немножко гордый, наверное. Не стал сразу поднимать штанину», — пояснила Светлана.

По ее словам, из транспортной компании с семьей никто не связывался. Женщина подчеркнула, что на месте ее мужа мог оказаться любой человек, в том числе и ребенок.

У погибшего были проблемы с венами — в октябре он ходил к врачу. Планировали операцию, но решили немного подождать — чтобы собрать на нее денег.

Мужчина, уверяют близкие, уважал родителей, не пил, отличался волевым характером и помогал окружающим. В армии служил в десанте, на его счету много прыжков. До своего дня рождения он не дожил чуть больше недели — семья собиралась отмечать праздник 20 декабря.