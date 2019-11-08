Одну из станций метро Петербурга могут переименовать по просьбе «Зенита»

Станции метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге попросили дать другое название. В его смене заинтересован ФК «Зенит». Футболисты хотят присвоить станции имя своего клуба.

Соответствующее письмо команда уже направила губернатору Северной столицы Александру Беглову, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

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В обращении указано, что благодаря новому названию, которое ассоциируется как у гостей города, так и у петербуржцев с футбольным клубом «Зенит», будет легче найти на картах и путеводителях конкретное место в городе. Речь идет о новом стадионе, где проходят тренировки и выступления команды. Он расположен недалеко от станции «Новокрестовская».

В «Зените» обещают возместить городским властям все расходы, которые будут связаны с процедурой.

«Присвоение топографическим объектам, расположенным вблизи от домашних стадионов, наименований спортивных команд, является общемировой практикой», — рассказал «Фонтанке.ру» пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Вопрос о переименовании станции рассмотрят в Топонимической комиссии Санкт-Петербурга.