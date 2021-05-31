Одну из петербургских улиц предложили назвать именем Исаака Дунаевского

Жительница Северной столицы Валентина Бутусова предложили присвоить одной из улиц города имя советского композитора и дирижера Исаака Дунаевского. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Он — великий „русский Моцарт“. <…> Он заслуживает памятника, названия улицы, хоть чем-то надо почтить его память», — подчеркнула горожанка.

По данным издания, Бутусова не первая выступила с подобной инициативой. В 70-е года в честь музыканта могли назвать улицу в районе Шувалово-Озерки.

«Но почему-то его кандидатура не прошла, а вместо этого в том районе появились улицы композиторов Бориса Асафьева, Дмитрия Шостаковича, поэта Александра Прокофьева», — обратил внимание краевед Алексей Ерофеев.