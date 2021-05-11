Одну из первых печатных книг из коллекции приближенного Ивана Грозного выставили на аукцион

Одну из первых печатных русских книг — «Четвероевангелие Среднешрифтное» — решили пустить с молотка. Цена за нее составит миллионы рублей. Об этом сообщили в аукционном доме «Литфонд».

Книга находилась в собрании Андрея Мясного, приближенного Ивана Грозного. Он выполнял дипломатические поручения царя. «Четвероевангелие» выпустила первая типография в Московском государстве.

Она работала в период с 1553 по 1565 год. Всего, как полагают историки, было напечатано 27 экземпляров. Среди мастеров анонимной типографии работали мастер печатных книг Маруша Нефедьев, гравер Васюк Никифоров и Иван Федоров. Самой первой московской печатной книгой сейчас считается «Четвероевангелие Узкошрифтное». Его напечатали около 1553–1954 годов. «Среднешрифтное Четвероевангелие» появилось приблизительно в 1563–1564 годах.

В «Литфонде» отметили, что деятельность этой анонимной типографии следует связывать с личностью члена правительства Избранной рады, ближайшего советника царя Ивана IV, протопопа кремлевского Благовещенского собора Сильвестра.

Торги пройдут 20 мая в Москве. Стартовая цена лота составляет девять миллионов рублей. Вместе с книгой ее новый владелец получит вкладную запись.