Общество 09 февраля 2023, 16:50 Одну из общественных территорий благоустроят в Салехарде в 2023 году

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В Салехарде местные жители, проживающие по улице Республики, попросили благоустроить близлежащую общественную территорию. Об этом написал «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Дизайн-проект включит в себя пешеходные прогулочные зоны, малые архитектурные формы, озеленение, оригинальную подсветку и ландшафтное освещение.

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Сообщается, что ранее на этом месте находилось старое здание ЗВТ, которое впоследствии было снесено из-за аварийного состояния.

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