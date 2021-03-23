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    23 марта 2021, 00:38

    Одну из новостроек в Подмосковье затопило. Видео

    Александра Ломейко

    В одном из подмосковных жилищных комплексов произошел потоп. Вода разлилась по подъезду новостройки, а шахта лифта превратилась в настоящий водопад.

    На протечку пожаловались жители третьего подъезда дома 20 по Лесной улице в ЖК «Восточное Бутово». Залило пятый этаж: на снятых очевидцами ЧП кадрах «поплыла» лестничная клетка, потоки воды с шумом льются из лифтовой шахты. Есть она и на улице.

    UPD В пресс-службе «ПИК-Комфорт» уточнили, что авария 22 марта произошла в системе холодного водоснабжения. Из-за нее залило квартиры в первой секции.

    «Аварийная ситуация устранена. Клининг приступил к работе. Подача холодной воды будет производиться постепенно. Причины аварии выясняются», — добавили в компании.

    Пострадавших жильцов «ПИК-Комфорт» пообещал разместить в ближайших гостиницах за свой счет.

    По данным из открытых источников, в ЖК «Восточное Бутово» квартиры продают с отделкой.

    «Новый квартал „Восточное Бутово“ расположен всего в пяти километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе, в Ленинском районе Московской области, в экологически благоприятной зоне Бутовского лесопарка», — указано на странице проекта.

    Недавно недалеко от ЖК открыли станцию МЦД «Бутово». Людям обещают максимально комфортный и безопасный для жителей район.