Одну из новостроек в Подмосковье затопило. Видео

В одном из подмосковных жилищных комплексов произошел потоп. Вода разлилась по подъезду новостройки, а шахта лифта превратилась в настоящий водопад.

На протечку пожаловались жители третьего подъезда дома 20 по Лесной улице в ЖК «Восточное Бутово». Залило пятый этаж: на снятых очевидцами ЧП кадрах «поплыла» лестничная клетка, потоки воды с шумом льются из лифтовой шахты. Есть она и на улице.

UPD В пресс-службе «ПИК-Комфорт» уточнили, что авария 22 марта произошла в системе холодного водоснабжения. Из-за нее залило квартиры в первой секции.

«Аварийная ситуация устранена. Клининг приступил к работе. Подача холодной воды будет производиться постепенно. Причины аварии выясняются», — добавили в компании.

Пострадавших жильцов «ПИК-Комфорт» пообещал разместить в ближайших гостиницах за свой счет.

По данным из открытых источников, в ЖК «Восточное Бутово» квартиры продают с отделкой.

«Новый квартал „Восточное Бутово“ расположен всего в пяти километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе, в Ленинском районе Московской области, в экологически благоприятной зоне Бутовского лесопарка», — указано на странице проекта.

Недавно недалеко от ЖК открыли станцию МЦД «Бутово». Людям обещают максимально комфортный и безопасный для жителей район.