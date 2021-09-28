Одну из категорий автовладельцев освободят от транспортного налога в Омской области

Власти Омской области планируют освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Такое решение поможет снизить выбросы в атмосферу.

Законопроект на рассмотрение областного парламента хотят внести осенью, отметил ТАСС.

«Таким образом надеемся стимулировать их приобретение и, соответственно, тем самым снижать нагрузку на атмосферу, уменьшая выбросы», — приводит пресс-служба слова губернатора Омской области Александра Буркова.

Правительство, как добавил Бурков, уже подписало соглашение с сетевыми энергетическими компаниями на установку терминалов для зарядки электромобилей. По его словам, заинтересованных в этом инвесторов много.

Специальная рабочая группа создана при Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Она прорабатывает места размещения таких терминалов не только в Омске, но и в сельских районах.

Сейчас в Омской области 17 таких зарядных станций, отметил глава региона. Губернатор отметил, что на сегодня, по данным госавтоинспекции, в регионе зарегистрирован 301 электромобиль. По 100 машин на протяжении трех лет прибавляется каждый год.

В начале сентября стало известно, что Ульяновский автомобильный завод планирует начать выпуск электромобилей «Хантер» к 2022-му году. Кроме того, в ближайшие пять лет завод планирует создать электрические модификации всех моделей, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на директора по маркетингу и продукту предприятия Максима Куприна.