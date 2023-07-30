Общество 30 июля 2023, 20:08 Опасный сальмонеллез обнаружили у питона, с которым фотографировались челябинцы Shot: сальмонеллез обнаружили у питона, с которым фотографировали прохожих в Челябинске Pxhere

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Заразный сальмонеллез выявили у питона, с которым гастролеры-бизнесмены фотографировали прохожих на улицах Челябинска. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Всем желающим предприниматели предлагали сделать на память «шикарное» экзотическое фото: со змеей или совой.

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«Все удовольствие стоило 400 рублей для детей, 700 — для взрослых. Причем на ваш же телефон. А в качестве бонуса — возможное заражение опасной болезнью», — написал канал.

Однако некоторые челябинцы обратили внимание на нездоровый вид животных и пожаловались в Роспотребнадзор. Бизнесмены сбежали, а передвижной мини-зоопарк оставили на лавке. Животных отвезли в ветеринарный центр.

Змея, как только ее пересадили в террариум, бросилась пить. Видимо, звери были сильно уставшими и изможденными, пока зарабатывали на хлеб своим хозяевам. Ветеринар Карен Даллакян сообщил, что животных обследовали на особо опасные инфекции.

«Пришел ответ именно по змее, что у нее сальмонеллез. В отличие от людей, у рептилий это очень долго лечится. Опасть в чем? Что очень много детей, взрослых прямо на улице фотографировались с этой змеей. Если есть какие-то проблемы с иммунитетом, это однозначная зараза, заражение», — рассказал ветеринар.

Сколько челябинцев подхватили инфекцию — неизвестно.

Ранее в Санчурском муниципальном округе Кировской области ввели карантин по африканской чуме свиней. Несколько случаев заболевания выявили у диких кабанов. В регионе начались подомовые обходы и перепись животных. Больных — ликвидируют.