Односельчане уборщицы Удгодской отреагировали на ее выдвижение на Нобелевку
В администрации Повалихинского сельского поселения прокомментировали выдвижение уборщицы Марины Удгодской на Нобелевскую премию. Об этом сообщила «Политика сегодня».
«Она вступит в полномочия с 1 октября. Ее? На Нобелевскую премию выдвинули?» — удивились в администрации.
Уточняется, что ранее Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения. Журналисты решили провести эксперимент и выдвинули ее на Нобелевскую премию мира.
«За неделю все уляжется, и все будет хорошо, и про Нобелевскую премию забудут. Уверена», — обозначила собеседница издания.