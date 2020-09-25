Односельчане уборщицы Удгодской отреагировали на ее выдвижение на Нобелевку

«Она вступит в полномочия с 1 октября. Ее? На Нобелевскую премию выдвинули?» — удивились в администрации.

Уточняется, что ранее Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения. Журналисты решили провести эксперимент и выдвинули ее на Нобелевскую премию мира.

«За неделю все уляжется, и все будет хорошо, и про Нобелевскую премию забудут. Уверена», — обозначила собеседница издания.