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    25 сентября 2020, 20:21

    Односельчане уборщицы Удгодской отреагировали на ее выдвижение на Нобелевку

    Артур Блянихов

    В администрации Повалихинского сельского поселения прокомментировали выдвижение уборщицы Марины Удгодской на Нобелевскую премию. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    «Она вступит в полномочия с 1 октября. Ее? На Нобелевскую премию выдвинули?» — удивились в администрации.

    Уточняется, что ранее Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения. Журналисты решили провести эксперимент и выдвинули ее на Нобелевскую премию мира.

    «За неделю все уляжется, и все будет хорошо, и про Нобелевскую премию забудут. Уверена», — обозначила собеседница издания.

    Новости SMI.FM