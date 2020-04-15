Однополчанин Зои Космодемьянской выступил против переноса парада 9 мая

По его словам, «стоит разделить два этих мероприятия и перенести шествие, где будет много людей скапливаться».

«Я не знаю, зачем переносить парад», — считает Разумцев.

Ранее стало известно, что Сообщество ветеранов России направило Путину письмо, в котором попросило российского президента перенести парад Победы в этом году с 9 мая на другую дату.

Песков ответил, что «это обращение будет рассмотрено». Ранее он говорил, что празднование 75-летия Победы отменять не собираются, однако рассматривают вариант с переносом даты проведения торжественных мероприятий.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заметил, что парад лучше перенести, чем проводить его при пустых трибунах, потому что такой праздник не будет нести нужные патриотические настроения. Праздник нужно провести тогда, когда каждый гость сможет присутствовать на параде и не бояться за свое здоровье.