Одному ребенку оказали медпомощь после стрельбы в школе Пермского края

Ребенок получил ссадины после стрельбы в школе Сарса Пермского края. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

«После инцидента в школе поселка Сарс в Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребенок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой», — сказали в министерстве «Интерфаксу».

Утром 18 октября ученик шестого класса открыл огонь в учебном заведении — он выстрелил в потолок и стену. Агентство сообщило, что подросток в момент стрельбы вел себя неадекватно. Он сложил оружие после переговоров с директором, затем мальчика задержали. Ранее сообщалось, что никто не пострадал.

В момент случившегося в школе находились 300 детей и 30 педагогов. Часть учеников успели эвакуировать, других закрыли в классах. В связи с произошедшим все занятия в этом учебном заведении в понедельник отменены.

Полиция выясняет мотивы школьника. По предварительной информации, он взялся за оружие из-за травли в школе. «Сайгу», по неподтвержденным данным, он взял у отца-охотника. Шестиклассник пройдет психиатрическую экспертизу.