Жители Латвии будут платить по 250 евро за отопление однокомнатной квартиры

В Латвии за отопление однокомнатной квартиры придется платить 250 евро в месяц. На сильное подорожание пожаловалась местная жительница. Женщина отметила, что минимальная зарплата в стране составляет 500 евро, размер пенсий она назвала нищенским. Как быть в такой ситуации населению — непонятно, поделилась она.

«250 евро за тепло — за однокомнатную квартиру. Это реальность или фантастика? Еще бы год назад я бы сказала, что это фантастика, что это невозможно, а сейчас это суровая реальность. Это реальность, которую нам создало государство и текущая ситуация в мире. Но как же так? Как сейчас нашему незащищенному слою населения выжить?» — поинтересовалась женщина в видеообращении.

Она отметила, что кто-то может ей возразить и в качестве аргумента привести то, что государство дает дотации и помогает жителям. Однако, по ее словам, всю помощь съедает инфляция.

«Можно перейти на гранулы, а вы видели, насколько подросли цены на гранулы, во сколько раз? Что же делать нам при минимальной зарплате 500 евро и при нищих пенсиях. Я не пойму, я просто знаю, что осенью будет конец, голод и холод», — заключила она.

Ранее председатель правления AS Rīgas siltums Нормундс Талцис в эфире Latvijas Radio сообщил, что в новом отопительном сезоне расходы жителей Риги на теплоснабжение очень сильно возрастут, сообщал «Sputnik Латвия».

«В однокомнатной квартире в январе за тепло придется платить примерно 250 евро», — предупредил Талцис.