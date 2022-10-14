«Одноклассники» запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса | 360°

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«Одноклассники» запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса

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Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый конструктор чат-ботов. Мини-приложение уже появилось на общей витрине. Чат-бот ответит на вопросы пользователей. Владельцам групп автоматическая система для общения будет полезна с точки зрения повышения вовлеченности аудитории и возможностью презентовать про свои товары и услуги.

Оригинальный конструктор чат-ботов поможет создать и адаптировать его, в зависимости от необходимости. Здесь и поиск поста в группе по теме, и помощь с выбором конкретной услуги на бизнес-странице. Авторы ОК уже привлекли универсального помощника. С его помощью теперь можно записаться на юридическую консультацию к Арсению Токареву, рассказать о получившихся блюдах, приготовленных по рецептам от блогера кулинарной группы « Просто с Марией » или найти выбрать парфюм в группе эксперта по ароматам Оксаны Поляковой.

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Права на подключение бота имеют администратор и супермодератор группы, они могут это сделать через «Настройки» в разделе «Приложения».

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«Там можно настроить сценарий работы бота — кнопки, тексты и всю цепочку ответов. Количество таких команд может достигать 100. Это делает его универсальным помощником, который направляет пользователя и помогает ему с выбором товара или услуги», — сообщили в пресс-службе соцсети.

Это далеко не первое обновление. В апреле этого года ОК открыли доступ к сервису исчезающих фото и видео «Моменты» для всех групп, а в августе запустили монетизацию для групп с видеоконтентом.

Соцсети

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