Общество 20 марта 2023, 23:47 «Одноклассники» запустили флагманское хобби-шоу с Сергеем Буруновым «Одноклассники» запустили собственное шоу о хобби «ОКнутые люди» с ведущим Буруновым Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Социальная сеть «Одноклассники» представила собственное шоу о хобби «ОКнутые люди». Ведущим стал Сергей Бурунов. Флагманский проект посвятили увлечениям пользователей. Его анонсировали как первый в линейке эксклюзивных шоу, которые появятся в соцсети в 2023 году.

Участниками флагманского проекта стали пользователи «Одноклассников», отобранные в открытом кастинге. Они продемонстрируют свои таланты, а победитель получит денежный приз. Хобби-шоу будет выходить на платформе по вторникам, начиная с 28 марта.

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В проекте принимают участие популярные блогеры и артисты. За приз будут бороться Азамат Мусагалиев, Стас Костюшкин, Варвара Щербакова, Константин Ивлев и другие.

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«Одноклассники сегодня — это огромное сообщество интересных и талантливых людей с различными увлечениями. <…> Мы верим, что шоу вдохновит пользователей ОК на новые интересные увлечения и даст новые поводы заходить в социальную сеть каждый день в поисках интересного контента, которым можно поделиться с друзьями и единомышленниками», — рассказала директор по маркетингу социальной сети «Одноклассники» Наталия Радченкова.

Соцсеть продемонстрировала новый логотип, который состоит из сокращенного названия бренда ОК. Переход от полного наименования подчеркивает, что социальная сеть стала чем-то большим, чем поиск друзей.