«Одноклассники» выплатили разработчикам мобильных игр более 1,2 млрд рублей за 2021 год

Более 1,2 миллиарда рублей выплатила соцсеть «Одноклассники» разработчикам мобильных игр за минувший год. Месячная аудитория игр в ОК превысила 13 миллионов пользователей.

По данным представителей компании, общие выплаты разработчикам игр уже третий год подряд составляют более 3,2 миллиарда рублей. Одним из главных факторов роста платформы остаются мобильные HTML-5 игры. В минувшем году доходы их создателей выросли на 25,7% по сравнению с 2020 годом.

«Разработчики получают долю от оборота всей платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей», — пояснили в пресс-службе «Одноклассников».

Выросло и число ежедневных игроков в мобильные игры. Оно увеличилось на 16,3%. Большинство пользователей (82%) используют платформу Android.

Источник фото: «Одноклассники»

Благодаря рекламной монетизации игр на платформе соцсети в 2021 году появилось новое направление гиперказуальных игр, а доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли за год в рублях в 3,3 раза. Рекорд месячных выплат создателям игр по рекламной монетизации в декабре превысил 33 миллиона рублей.

В десятку самых популярных мобильных игр по дневной аудитории в «ОК» вошли «Сокровища пиратов», «Целуй и знакомься», «Долина сладостей», «Елочка 2021», «Крокворд», «Башня слов», «Где отличие?», «Хочу общаться», «Малиновый джем» и «Сладкие загадки».

Среди самых популярных десктопных игр у дневных игроков «Сокровища пиратов», «Долина сладостей», «Целуй и знакомься», «Елочка 2021», «Вега Микс — три в ряд», «5 Отличий Онлайн», «Клондайк», «Территория фермеров», «Косынка Онлайн-Пасьянс» и «Сокровища Маджонга Онлайн».

Источник фото: «Одноклассники»

В топ мобильных игр по среднемесячному обороту в ОК попали «Целуй и знакомься», «Елочка 2021», «Сокровища пиратов», «Игровые автоматы: „Капитан Джек“», «Долина сладостей», «Моя Ферма», «Бутылочка: знакомься и общайся!», «Kiss me: Бутылочка поцелуй меня», «Слоты Фортуна» и «Мир слотов».

По среднемесячному обороту в «ОК» в список наиболее популярных десктопных игр вошли «Елочка 2021», «Хроники Хаоса», «Сокровища пиратов», «Целуй и знакомься», «Клондайк», «Рыцари и Принцессы», «Войны престолов», «Вега Микс — три в ряд», «Слотомания» и «Долина сладостей».

В компании отметили, что за размещение рекламы в своих проектах игровые студии и независимые разработчики получают ежемесячно на 20% больше выплат от рекламной монетизации. Эта касается всех игр на платформе «ОК», которые размещают рекламу в формате Rewarded (показ рекламы за вознаграждение в игре) в десктопной и мобильной версиях соцсети.