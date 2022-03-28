«Одноклассники» составили портрет новых пользователей на платформе

Социальная сеть «Одноклассники» 26 марта отметила свое 16-летие. За это время ОК стали большой технологической платформой. Ежемесячно соцсетью пользуются свыше 40 миллионов россиян. Свой день рождения соцсеть встретила рекордным ростом: с начала марта рост регистраций новых пользователей превысил 66%, а количество восстановлений профиля — 36%. Новые пользователи активно публикуют контент, слушают музыку и добавляют друзей.

В честь дня рождения ОК проанализировали профили новых пользователей и составили портрет аудитории. Наиболее часто на платформе регистрируются пользователи в возрасте от 25 до 45 лет, общая доля мужчин и женщин составляет 49 и 51% соответственно, что коррелирует и с ядром активной аудитории соцсети в целом.

В топ городов России по числу новых пользователей входят Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Топ-10 городов по приросту новой аудитории в ОК с 1 марта:

1. Москва;

2. Краснодар;

3. Санкт-Петербург;

4. Екатеринбург;

5. Новосибирск;

6. Казань;

7. Самара;

8. Челябинск;

9. Ростов-на-Дону;

10. Ставрополь.

С начала марта для посещения платформы 44% пользователей использовали устройства на базе Android, 10% — устройства на базе iOS, каждый пятый пользователь (20%) заходил на портал с десктопной версии и мобильной версии (23%) соцсети.

Пользователи после регистрации создали свыше 4,3 миллиона дружб, а при первом общении чаще всего использовали подарки и стикеры — один из самых популярных способов выразить эмоции в ОК. С начала марта новые пользователи отправили свыше 5,8 миллиона подарков, 1,9 миллиона стикеров в сообщениях и опубликовали почти полмиллиона фото и видео в сервисе «Моменты». В топ-5 стикеров по отправкам вошли приветствия с изображением котов.

Источник фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Также ОК отметили музыкальные предпочтения новичков. Они слушают композиции артистов Artik & Asti, Anivar и ZIVERT, самыми прослушиваемыми треками стали «Грустный дэнс» от Artik & Asti и Артема Качера и «Любимый человек» от ANIVAR.

Соцсеть растет и по количеству публикуемого контента. По сравнению с началом марта количество создаваемых групп в ОК в неделю выросло на 56%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 92%. Еженедельно в ОК создается более 40 тысяч новых групп. Выросли загрузки фото в соцсети — на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%. Пользователи также активнее загружают видео: число загрузок видео выросло более чем на 30% год к году.

Ранее на онлайн-конференции «OK.Update Одноклассники» представили масштабное обновление. Изменения затронули многие крупные сервисы соцсети. В частности, ОК объявили о запуске новой версии ленты новостей: теперь пользователи будут получать в ней рекомендованные публикации. Соцсеть также анонсировала появление новых форматов контента и несколько ключевых обновлений бизнес-платформы.

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