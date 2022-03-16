«Одноклассники» решат вопрос с монетизацией для пользователей

«Одноклассники» планируют решать вопрос с монетизацией, эта тема стояла на повестке давно, рассказал «360» директор по стратегическим коммуникациям компании Сергей Томилов. Он отметил, что уже сейчас в соцсети есть разнообразные инструменты, позволяющие авторам заработать на своем контенте.

«В „Одноклассниках“ есть инструменты для заработка с помощью своей фанбазы, подписчиков. Все те инструменты, которые есть в популярных соцсетях: это и донаты, и возможность публиковать эксклюзивный платный контент только для подписчиков, и возможность создать закрытые платные сообщества, есть донаты в трансляциях», — перечислил он.

Томилов подчеркнул, что тема с монетизацией обсуждается в компании, на этот год была запланирована работа с авторами, с контентной платформой «Одноклассников». Он подчеркнул, что сейчас совершенно очевидно, что без монетизации ни одна контентная платформа не может существовать.

«Я надеюсь, что в ближайшее время будут решения, которые позволят авторам что-то дополнительно заработать на своем контенте, в том числе и новым авторам, которые только пришли. И будет полноценная система, которая будет и про видео, и про любой другой контент. Смотрим с оптимизмом в эту историю», — добавил специалист.

Говоря о примерных сроках реализации этих решений, Томилов уточнил, что на горизонте ближайшего месяца будет, вероятно, запущена первая программа, а на горизонте трех-четырех месяцев — уже что-то более системное и полноценное. То, что соцсеть потом будет полноценно развивать, заключил он.

Ранее видеохостинг YouTube полностью запретил авторам монетизацию для российской аудитории. Сначала платформа временно отключила показ рекламы зрителям из России, часть дохода от которой направлялась авторам. В конце февраля компания Google также приостановила для российских государственных СМИ монетизацию на своих платформах. Аналогичным образом поступила и соцсеть Facebook.