28 ноября 2023, 13:58
«Одноклассники» разрешили пользователям закрыть контент на странице от посторонних
Соцсеть «Одноклассники» обновила настройки приватности для пользователей
Социальная сеть «Одноклассники» расширила настройки профиля пользователя и сделала акцент на приватности. Теперь у аудитории есть возможность закрыть контент на странице от незнакомцев, сообщили в пресс-службе ОК.
Пользователи соцсети смогут ограничить доступ для посторонних к ленте новостей, фотографиям, видео и списку друзей, а также информации о праздниках и полученным подаркам. Каждую из настроек можно использовать отдельно или вместе в дополнение к существовавшим ранее.
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«Обновление позволит избежать нежелательной активности на личной странице в ОК — реакций под публикациями и фотографиями, и комментариев — а также максимально уменьшить число тех, кто может просматривать контент в профиле», — объяснили в пресс-службе.
Отключение возможности получать подарки от неизвестных людей также сократит нежелательные знакомства. Вместе с обновлением опций приватности в 2023 году «Одноклассники» полностью переработают сам раздел настроек профиля в мобильных приложениях, чтобы он стал более понятным и удобным.
Ранее соцсеть запустила модель на основе машинного обучения, которая и защитит юзеров от навязчивого общения. Часто отказывающиеся от знакомств пользователи перестанут получать сведения об активности нежелательных аккаунтов.
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