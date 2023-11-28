Общество 28 ноября 2023, 13:58 «Одноклассники» разрешили пользователям закрыть контент на странице от посторонних Соцсеть «Одноклассники» обновила настройки приватности для пользователей РИА «Новости»

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Социальная сеть «Одноклассники» расширила настройки профиля пользователя и сделала акцент на приватности. Теперь у аудитории есть возможность закрыть контент на странице от незнакомцев, сообщили в пресс-службе ОК.

Пользователи соцсети смогут ограничить доступ для посторонних к ленте новостей, фотографиям, видео и списку друзей, а также информации о праздниках и полученным подаркам. Каждую из настроек можно использовать отдельно или вместе в дополнение к существовавшим ранее.

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«Обновление позволит избежать нежелательной активности на личной странице в ОК — реакций под публикациями и фотографиями, и комментариев — а также максимально уменьшить число тех, кто может просматривать контент в профиле», — объяснили в пресс-службе.

Отключение возможности получать подарки от неизвестных людей также сократит нежелательные знакомства. Вместе с обновлением опций приватности в 2023 году «Одноклассники» полностью переработают сам раздел настроек профиля в мобильных приложениях, чтобы он стал более понятным и удобным.

Ранее соцсеть запустила модель на основе машинного обучения, которая и защитит юзеров от навязчивого общения. Часто отказывающиеся от знакомств пользователи перестанут получать сведения об активности нежелательных аккаунтов.