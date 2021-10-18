Одноклассники рассказали о стрелявшем в школе под Пермью

Мальчик, устроивший стрельбу в школе под Пермью, хорошо учился, общался с остальными и любил привлекать к себе внимание. Об этом рассказали его одноклассники, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Шестиклассник, который пронес в школу отцовское ружье и начал пальбу, якобы хотел расправиться с девочкой, которая его обижала. По рассказам детей, эта ученица била не только его, но и других мальчиков. И ребенок таким образом решил ей отомстить.

Ученикам во время стрельбы показалось, что что-то упало. Но потом кто-то закричал. Всех детей собрали в спортзале, откуда их эвакуировали на стадион и отправили по домам.

Один мальчик пострадал. Осколками стекла ему повредило ногу. Его состояние удовлетворительное. Ученику уже оказали помощь и отправили домой.

Директор, которая обезоружила ученика, ранее рассказала, что стрелявший не застал свою обидчицу в школе. Директору удалось убедить его не совершать глупостей и отдать ружье.

Стрельба произошла в школе в поселке Сарс в Пермском крае утром 18 октября. Ученик пронес с собой охотничье ружье «Сайга», которое принадлежит его отцу. Мальчика задержали.