«Одноклассники» предложили шесть способов авторизации для новых пользователей

На фоне блокировки Instagram и Facebook российские пользователи начали искать возможности заменить эти соцсети. Многие решили вернуться или завести аккаунт в «Одноклассниках». О том, как соцсеть подготовилась к притоку новых пользователей, рассказал «360» директор по стратегическим коммуникациям компании Сергей Томилов.

«Мы, в принципе, к этой ситуации готовы, у нас нет проблем с инфраструктурой, чтобы поддержать приток новых пользователей. У нас есть много интересных возможностей и функций, которые могут быть интересны людям, которые решат сейчас зарегистрироваться или восстановить свои аккаунты», — отметил Томилов.

Он напомнил, что в этом году «Одноклассникам» будет уже 16 лет, поэтому, вероятно, многие российские пользователи так или иначе хотя бы раз заходили в эту соцсеть. Привыкать к ней долго не придется, заверил он.

Томилов добавил, что сейчас «Одноклассники» планомерно следуют своей стратегии развития, расширяют возможности, в том числе и для новых пользователей.

«Например, мы за последнее время существенно переработали модель потребления в социальной сети. Теперь это не просто лента твоих подписок и твоих друзей, но это еще и лента, с помощью которой ты можешь расширить свой кругозор, увидеть какой-то контент за пределами своего круга, что-то рекомендуемое, что-то интересное и таким образом можешь провести больше времени с тем, что тебе нравится», — пояснил он.

Из последних нововведений Томилов отметил существенное упрощение порога входа в «Одноклассники» и для новых пользователей, и для тех кто решил восстановить свой профиль.

Разработчики сделали совершенно новую страницу авторизации в соцсети, она стала лаконичной, и на ней нет ничего лишнего. Пользователям предложили на выбор шесть вариантов входа в «ОК» через разные внешние сервисы.

«Это и VK ID, и другие сервисы, которые предполагают авторизацию. И запустили еще ряд фишек, которые помогут людям быстро прийти в соцсеть, понять, что здесь происходит, без лишних движений зарегистрироваться и начать публиковать активно контент», — заключил Томилов.

Количество регистраций в социальной сети «Одноклассники» с начала марта выросло на 66%. По сравнению с минувшей неделей соцсеть зарегистрировала приток восстановления старых аккаунтов (36%) и возвращение старых пользователей к ведению персональной страницы (40%).