Общество 10 ноября 2022, 10:11 «Одноклассники» подготовили квиз и расширили список необычных слов в капче ко дню рождения Даля РИА «Новости»

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Социальная сеть «Одноклассники» подготовила интерактивный квиз накануне дня рождения Владимира Даля. 10 ноября исполняется 221 год со дня рождения русского писателя, этнографа и лексикографа, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». Слова разных регионов, собранные Далем, внедрили в капчу — особый защитный код, который появляется при подозрительной активности в соцсети.

Фото: ОК Фото: ОК

«Словарь стал итогом творческой деятельности лексикографа и этнографа, настоящей лингвистической энциклопедией народа. В честь дня рождения Владимира Ивановича „ОК“ добавили слова из словаря Даля в варианты заданий капчи», — рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

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Для того, чтобы обезопасить пользователей, в соцсети применили капчу. Она помогает подтверждать, что действия не совершаются автоматически. Пользователи смогут расширить свои знания и познакомиться с территориальными диалектами, узнать значение слов «фельетон», «эпиталама», «акаренок» и других в интерактивном квизе в официальной группе «Культура в ОК».

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«ОК» традиционно поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, «Одноклассники» вместе с Российской государственной библиотекой и мобильным приложением для чтения «НЭБ Свет» подготовили квиз к юбилею писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Пользователи смогли проверить, насколько хорошо они знают произведения литератора.

Ранее «Одноклассники» запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса.