Общество 09 декабря 2022, 15:03 «Одноклассники» и Mail.ru сделали доступными для незрячих пользователей РИА «Новости»

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Мобильные приложения соцсети «Одноклассники» и почты Mail.ru прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений». Каждое из них получило более 80 баллов невизуальной доступности из 100 возможных.

Данная оценка подтвердила, что испытывающие проблемы со зрением люди могут без каких-либо трудностей использовать большую часть функционала приложений. Таким образом, «Одноклассники» стали первым приложением соцсети в России, которое доступно для незрячих.

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«Сертификация мобильных приложений OK и Mail.ru — первый шаг на пути к повышению цифровой доступности социальных сервисов VK. В планах на 2023 год — повышение доступности „ВКонтакте“ и VK ID. Мы планируем сделать цифровую доступность стандартом для всех наших продуктов», — отметила директор соцпроектов VK и руководитель «Добра Mail.ru» Александра Бабкина.

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Оценку мобильным приложениям давали по девяти критериям. Среди них было озвучивание ввода, логичное перемещение курсора, текстовые метки и другое. Теперь пользователи смогут понять, что и где находится на странице. У них появится возможность без проблем читать ленту, ставить лайки или другие эмоции.

В приложении «Почты Mail.ru» специалисты решили более 50 задач. Теперь люди, у которых есть проблемы со зрением, смогут зарегистрироваться, создать новый почтовый ящик, восстановить пароль, написать письмо, ответить или переслать сообщение.

Каждое действие пользователя теперь сопровождается подсказками и озвучкой элементов. А голосовой помощник Маруся поможет разобрать почту, включить музыку или найти ответ на любой вопрос в интернете.