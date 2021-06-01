Россиян научили разоблачать мошенников одной фразой

Развитие технологий и современные реалии дистанционной работы и онлайн-режима заставили мошенников пересмотреть и усовершенствовать различные схемы обмана. Сбить их с толку поможет одна фраза в разговоре.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил агентству «Прайм», что злоумышленники обычно придерживаются определенного принципа в построении беседы. Им необходимо заставить потенциальную жертву выполнить все нужные преступнику действия без каких-либо сомнений.

«Создается ситуация цейтнота, нехватки времени. Это может быть связано, например, с неприятной ситуацией, в которую попал родственник, угрозой хищения средств с банковского счета», — привел пример Соловьев.

Юрист напомнил, что в случае общения с незнакомыми людьми нельзя забывать общих правил. Например, расценивать их выход на связь не как желание «принести радость или избавить от проблем».

«При поступлении звонка с тревожной информацией не впечатляемся, спокойно считаем до десяти и сбиваем мошенников с их программы быстрым завершением разговора», — предложил Соловьев.

При этом стоит избегать слов и фраз, которые носят подтверждающий характер. Не исключено, что их зафиксируют и потом используют для оплаты товаров или одобрения банковских операций.

«Уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: «Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и так далее», — предложил эксперт, посоветовав сразу же положить трубку.