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    15 ноября 2021, 22:51

    Россияне получат возможность оформлять соцподдержку по принципу одного окна онлайн

    Минтруд представил проект для назначения мер соцподдержки по принципу одного окна

    Александра Ломейко

    В Минтруде РФ разработали проект, который предназначен для назначения мер социальной поддержки на федеральном и региональном уровне по принципу одного окна. Благодаря ему россияне смогут оформить все выплаты онлайн.

    Поправки к федеральному закону установят единые технологические требования к порядку предоставления мер соцподдержки всех уровней, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Это позволит всем россиянам оформлять выплаты онлайн по принципу одного окна — через портал „Госуслуги“ — вне зависимости от места проживания», — отметили в Минтруде.

    В ведомстве планируют вывести все действующие меры соцподдержки на портале госуслуг до 2024 года. Документы или справки для их получения не потребуются — законопроект исключает возможность такого требования.

    Минтруд определит перечень бумаг, которые нельзя будет получить в ходе электронного взаимодействия ведомств.

    Все расходы на вывод необходимых форм и сведений для приема заявлений и отправки статусов будут покрывать из федерального бюджета.