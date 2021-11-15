Россияне получат возможность оформлять соцподдержку по принципу одного окна онлайн

В Минтруде РФ разработали проект, который предназначен для назначения мер социальной поддержки на федеральном и региональном уровне по принципу одного окна. Благодаря ему россияне смогут оформить все выплаты онлайн.

Поправки к федеральному закону установят единые технологические требования к порядку предоставления мер соцподдержки всех уровней, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Это позволит всем россиянам оформлять выплаты онлайн по принципу одного окна — через портал „Госуслуги“ — вне зависимости от места проживания», — отметили в Минтруде.

В ведомстве планируют вывести все действующие меры соцподдержки на портале госуслуг до 2024 года. Документы или справки для их получения не потребуются — законопроект исключает возможность такого требования.

Минтруд определит перечень бумаг, которые нельзя будет получить в ходе электронного взаимодействия ведомств.

Все расходы на вывод необходимых форм и сведений для приема заявлений и отправки статусов будут покрывать из федерального бюджета.