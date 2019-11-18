Одного из раненных при стрельбе в колледже Благовещенска скоро выпишут

Пострадавшие при стрельбе в строительном колледже Благовещенска идут на поправку. Одного из них врачи планируют выписать в ближайшие дни. Другого студента переведут в травматологическое отделение.

О состоянии раненных молодых людей РИА «Новости» рассказал представитель регионального Минздрава.

«Один из пациентов амурской областной детской клинической больницы еще в реанимации, состояние стабильное. Второй — в отделении детской политравмы», — уточнил собеседник агентства.

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Он заметил, что динамика положительная, и находящегося в детской политравме, скорее всего, в ближайшие дни отпустят домой.

Третий пострадавший госпитализирован в благовещенскую городскую клиническую больницу. Врачи говорят, что он стабилен и находится в сознании.

«В понедельник его планируется перевести в травматологическое отделение», — добавили в Минздраве.

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ произошла 14 ноября. Огонь по людям открыл 19-летний студент, который пронес ружье в учебное заведение мимо охраны.

Один из учащихся погиб, пострадали пятеро. Троим из них потребовалась операция, двум студентам помощь оказали амбулаторно. Стрелявший молодой человек покончил с собой.

После случившегося возбуждены два уголовных дела — об убийстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Генеральный директор ЧОПа, охранявшего колледж, арестован. Задержан сотрудник охранного предприятия, который пропустил вооруженного студента в здание.

Причиной конфликта, по предварительной версии, мог стать конфликт со сверстниками.