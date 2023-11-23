23 ноября 2023, 16:14
Одного из пострадавших при столкновении поездов под Ульяновском отправили в больницу
Махонин: одного из пострадавших при столкновении поездов отправили в больницу
В Пермском крае встретили пассажиров поезда Пермь — Адлер, который накануне столкнулся с тепловозом, одного из пострадавших отправили в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
«Представители регионального Минсоцразвития и Минздрава дежурили на станции Пермь-2 к приезду поезда. Один мужчина обратился за помощью к медикам, его направят в больницу на дополнительное обследование», — написал он.
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Махонин отметил, что сами пассажиры сразу не поняли, что именно произошло.
«Рассказывают, что было резкое торможение. Обошлось без серьезных последствий, это хорошо! Благодарю коллег из МЧС и РЖД за оперативную помощь нашим землякам», — добавил глава региона.
В среду, 22 ноября, пассажирский поезд, следовавший из Перми в Адлер, столкнулся с тепловозом в районе станции Бряндино. За помощью к врачам обратились 25 человек, никто серьезно не пострадал. По факту ЧП Следственный комитет завел уголовное дело.
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