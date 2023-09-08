Общество 08 сентября 2023, 05:05 Одними из первых на выборах губернаторов проголосовали действующие главы регионов ДФО РИА «Новости»: одними из первых на выборах проголосовали главы регионов ДФО РИА «Новости»

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Главы регионов Дальневосточного Федерального округа России одними из первых пришли на избирательные участки на выборах губернаторов. РИА «Новости» опубликовало в Telegram-канале видео, на котором действующие руководители отдают свои голоса.

На избирательном участке заметили действующего главу Магаданской области Сергея Носова, губернатора Приморского края Олега Кожемяку, главу Якутии Айсена Николаева. Агентство также сообщило, что свой гражданский долг выполнили губернатор Забайкальского края Александр Осипов и действующий глава Приамурья Василий Орлов.

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Участки в ДФО открылись первыми в России. Избирательные участки на Чукотке открылись первыми. В Амурской области УИК открылись в 8:00 местного времени 8 сентября (2:00 по московскому времени 8 сентября).

Выборы России пройдут в единый день голосования 10 сентября, россияне будут выбирать глав 21 субъекта РФ. Также пройдут выборы глав четырех новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонкой и Запорожской областях.