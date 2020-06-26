Одним волевым решением россиянин превратился в уличного героя. Видео

Спасти котенка, усмирить соседей, поставить на место обнаглевшего автомобилиста — такие простые вещи может сделать каждый в России и таким образом изменить жизнь всех вокруг к лучшему. Именно об этом вирусный ролик, вышедший на YоuТubе-канале Кurkumа.

В динамичном видео под названием «Меняй жизнь к лучшему» показан один день из жизни обычного россиянина. Он попадает на вечеринку к молодежи, где охлаждает и приводит ее в чувство. Потом перемещается на лестничную клетку и сталкивается с курильщиком. С вредной привычкой он борется очень просто — отнимает у мужчины сигарету.

После этого герой оказывается в парке, где в хорошем смысле разносит компанию с пивом. Также он спасает девушку, убирая за собакой, а потом мешает закрыть номер нагло припарковавшемуся не в нужном месте водителю. В конце концов он возвращает маленькой девочке кота, который залез на дерево.

В финале ролика становится понятно, что авторы прокрутили видео в обратном направлении. На самом деле первым шагом к позитивным изменениям для героя стало участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Оно стартовало в России с 25 июня и завершится 1 июля. Москвичи и жители Нижегородской области получили возможность проголосовать дистанционно. Для этого надо было заранее зарегистрироваться. Явка на онлайн-голосование 26 июня составила 49,5%.