«Одним потерпевшим больше, одним меньше». Пашаев исключил изменение приговора Ефремову
Юрист на пресс-конференции, трансляцию которой ведет «360», заметил, что не изменится и выписанный Ефремову штраф.
«Новый потерпевший что дает? <…> Мы получили восемь лет. Что может быть хуже? Ничего. <…> Одним потерпевшим больше, одним меньше. Это не может повлиять на сумму (штрафа — прим. ред.)», — сказал Пашаев.
Он добавил, что судебный процесс шел не над «обычным» человеком, а над Ефремовым. Именно поэтому приговор получился таким, какой он есть.
«Общий режим может быть только в исключительном порядке. Ефремов в эту категорию никаким боком не входит», — сказал адвокат.
Апелляцию в суд подало ООО «Стоун-XXI». Этой компании принадлежал разбитый фургон, в котором ехал курьер Сергей Захаров в момент аварии. Ее представитель попросил отменить вынесенный Пресненским судом приговор и признать фирму потерпевшей в деле о смертельном ДТП.