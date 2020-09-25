«Одним потерпевшим больше, одним меньше». Пашаев исключил изменение приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев оценил требования компании, которой принадлежал фургон погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова курьера. Появление нового потерпевшего на срок артиста не повлияет.

Юрист на пресс-конференции, трансляцию которой ведет «360», заметил, что не изменится и выписанный Ефремову штраф.

«Новый потерпевший что дает? <…> Мы получили восемь лет. Что может быть хуже? Ничего. <…> Одним потерпевшим больше, одним меньше. Это не может повлиять на сумму (штрафа — прим. ред.)», — сказал Пашаев.

Он добавил, что судебный процесс шел не над «обычным» человеком, а над Ефремовым. Именно поэтому приговор получился таким, какой он есть.

«Общий режим может быть только в исключительном порядке. Ефремов в эту категорию никаким боком не входит», — сказал адвокат.

Апелляцию в суд подало ООО «Стоун-XXI». Этой компании принадлежал разбитый фургон, в котором ехал курьер Сергей Захаров в момент аварии. Ее представитель попросил отменить вынесенный Пресненским судом приговор и признать фирму потерпевшей в деле о смертельном ДТП.