Одним из победителей конкурса «Экономическое возрождение России» стала «Экономика сегодня»

Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» стало одним из победителей всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России».

«Экономика сегодня» победила в номинации «Лучшие федеральные средства массовой информации». Отмечается, что конкурс проводится уже в 27 раз. Его главная цель заключается в стимулировании развития экономического направления в российской журналистике, а также в объективном отражении СМИ успехов и проблем предпринимательства в РФ.