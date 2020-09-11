«Одни рога и копыта останутся»: заключенные в Кузбассе устроили застолье с поросенком. Видео

В кузбасской колонии заключенные устроили пир. Они резали зажаренного поросенка под музыку и всеобщее веселье.

По предварительным данным, ролик сняли в 2018 году. Также не исключается, что застолью поспособствовало лояльное отношение администрации. Действие происходит в кемеровской ИК № 37, сообщает «Тайга.инфо». В пире участвовали около шести человек.

На кадрах, попавших в Сеть, можно разглядеть стол, забитый едой и напитками. Также слышно, как участники торжества комментируют процесс разрезания поросенка, которому успели дать имя.

«Да, Авдотья ее звали. Покойницу. А сейчас мы ее просто за вечер умнем, одни рога и копыта останутся от нее», — говорит один из участников пира на видео.

В марте члену Кущевской банды Вячеславу Цеповязу предоставили госзащиту в деле о застольях в колонии. Он позволял заключенным устраивать застолья с крабами. В Сети в 2018 году появилась видеоподборка с фотографиями фигуранта дела о «банде цапков» в тюрьме, где он сидит за торжественным столом. Этим делом заинтересовалась прокуратура.