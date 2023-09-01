Общество 01 сентября 2023, 14:28 Одна ученица пошла в первый класс школы в Свердловской области

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В поселке Шайтанка Свердловской области в первый класс местной школы пошла всего лишь одна ученица. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на управление образования Новолялинского городского округа.

Преподавателя начальных классов в учебном заведении нет, поэтому первоклассницу будут обучать все педагоги, которые работают в школе.

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Отмечается, что село находится в горах на севере региона, в местной школе учатся всего шесть детей.