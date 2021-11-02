Одна медсестра на 50 человек: жительница Ростовской области пожаловалась на условия в ковидном госпитале

Ковидный госпиталь, работающий на базе центральной районной больницы в Семикаракорске, оказался без достаточного количества медицинского персонала. Как рассказала изданию «Блокнот Ростов» местная жительница, пациенты часами ждут помощи, медсестры не успевают выполнять всю работу.

Мама дончанки Анастасии Елена попала в ковидный госпиталь Семикаракорска. Женщине диагностировали ковид еще две недели назад, но сначала она лечилась амбулаторно. Однако 65-летней больной не становилось лучше, в итоге ее госпитализировали.

«Ее забрали, была очень низкая сатурация, кажется, 70, и ее сразу положили на кислородную точку. Пока она могла говорить по телефону, она с нами говорила, но потом связь оборвалась. Она после инсульта», — сообщила Анастасия.

Однако медики, по словам родственницы, не давали пациентке привезенные из дома таблетки, которые нужны после инсульта. Женщина пролежала в больнице три дня, после этого дочь решила забрать ее оттуда, увидев ужасные условия. Когда Елену перевезли в Ростов-на-Дону, то у нее было 80% поражения легких и повреждение мозга.

«Медики сказали, что у нее образовались тромбы. А это значит, что она не получала кроворазжижающего», — заявила собеседница издания.

В новом медицинском учреждении женщине дают все необходимые препараты, она находится под наблюдением.

Анастасия добавила, что в больнице Семикаракорска нет достаточного количества медперсонала.

«Одна медсестра на 40–50 человек, она просто не справляется, не успевает за всеми. Мы забрали маму, но страшно. Там лежит еще очень много людей», — отметила женщина.

В центральной районной больнице Семикаракорска изданию подтвердили информацию о том, что у них не хватает специалистов. Главврач от комментариев отказался. В администрации Семикаракорского района также никто не прокомментировал ситуацию.

За последние сутки в России подтвердились еще 39 008 случаев ковида. Вновь побит антирекорд по смертям: за последние 24 часа скончались 1178 пациентов. В Ростовской области за сутки COVID-19 нашли у 640 человек, умерли — 27, сказано на сайте стопкоронавирус.рф.