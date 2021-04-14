Одна из старейших в мире белых медведиц умерла в Ленинградском зоопарке

Белая медведица Услада умерла в Ленинградском зоопарке в возрасте 33 лет. Сообщение об этом появилось в официальном Instagram зверинца.

Услада родилась в Казанском ботсаду. Когда медведице было шесть лет, ее перевезли в Ленинградский зоопарк. Здесь она составила пару вместе с медведем по кличке Меньшиков.

Услада была потрясающей матерью. За свою жизнь она успела родить 16 медвежат. Сейчас детеныши разъехались по всему миру. Их можно встретить в Австралии, Канаде, Чехии, Китае и Японии.

Несмотря на весьма почтенный возраст (в среднем белые медведи живут 25 лет — прим. ред.), Услада была очень активной даже в последние годы жизни. Сотрудники зверинца признались, что им будет очень не хватать медведицы.

«Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка. Она навсегда останется в нашей памяти», — заключили в пресс-службе.