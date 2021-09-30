Одна из пропавших на Урале школьниц перед этим попала в больницу

В Екатеринбурге уже неделю разыскивают двух 14-летних школьниц. Одну из девочек за три дня до этого привозили на скорой в больницу из-за отравления алкоголем, сообщил E1.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах города.

По словам собеседника издания, в больницу девочку доставили из квартиры, где она была на вписке со своей подругой. Там же находились 20-летние молодые люди. Они заявили, что были не в курсе, что девочкам нет 18 лет, те говорили им об обратном.

Когда одну из подруг увезли в больницу, вторая осталась в этой квартире. Источник добавил, что после помощи врачей школьницу домой забрала ее мать.

Собеседник E1.ru отметил, что о случившемся была проинформирована полиция. После того как стало известно об исчезновении подруг, медики снова связались с правоохранителями, еще раз сообщив о случившемся. По их мнению, девочки могут находиться в компании тех молодых людей.

По данным городского УМВД, школьницы пропали без вести 23 сентября. На их поиски ориентированы личный состав полиции Екатеринбурга и волонтеры. Последний раз двух подруг видели в автобусе, ехавшем в город Березовский, сообщало РИА ФАН.