«Одна-единственная мера»: педофилов предложили подвергать химической кастрации

После убийства двух 10-летних девочек в Кузбассе вновь подняли вопрос об ужесточении наказания для педофилов. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «360» заявил, что полумеры не помогут. Необходимо действовать на опережение — например, ввести химическую кастрацию.

Адвокат пояснил, что минимальный срок наказания по статье о действиях сексуального характера с лицом младше 14 лет составляет 12 лет. За убийство можно получить вдвое меньше. Кроме того, иногда попавших под статью людей попросту оговаривают.

Меры профилактики, предупреждения преступлений с данными лицами необходимо прорабатывать. На мой взгляд, должна быть одна-единственная мера — химическая кастрация Максим Калинов адвокат

При предрасположенности человека к педофилии, заметил он, преступления так или иначе будут продолжаться. Это только вопрос времени. Рецидивы подобные люди совершают не раз.

«Совершил преступление, и делать ему химическую кастрацию, чтобы он не мог повторно совершить преступление. <…> Такая мера, может быть, строгая, но действенная», — заключил Калинов.

Тела пропавших накануне 10-летних девочек обнаружили в одном из заброшенных домов Кемеровской области со следами насильственной смерти. Школьницы вместе учились и вместе ходили домой после уроков. В последний раз детей видели в магазине вместе с мужчиной.

Предполагаемый насильник и убийца девочек ранее был судим по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.