Общество 07 марта 2023, 05:33 Одиноким россиянам рассказали, как в праздники не ощущать тоски Психолог Елисеева посоветовала не блокировать эмоции, чтобы в праздники не ощущать тоски freepik

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Одинокие люди в праздничные дни часто испытывают тоску особенно остро. Психолог Ольга Елисеева порекомендовала не блокировать эмоции. Как не впасть в депрессию в праздники, рассказали «Известия».

«Очень важно прожить чувства, которые у вас есть. Хочется плакать — плачьте, хочется злиться — злитесь. Вы можете описать свои чувства в тетради, нарисовать их на альбомном листе хотя бы в виде каляк-маляк или надиктовать в мессенджер самому себе, если не с кем поделиться», — подсказала Елисеева.

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Помочь может то, что обычно радует человека — теплый плед и чай, спорт или поездка по интересам. Также можно отправиться туда, где общение проходит фоном и потенциально возможно завязать новые контакты, посоветовала психолог.

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Психолог Анна Гусева посоветовала пойти туда, куда бы не пошли в обычное время. Или сделать то, что всегда боялись или от чего отговаривали.

«Подарите себе ощущения нового вида деятельности. Творите, чувствуйте, будьте смелыми, будьте живыми», — добавила Гусева.