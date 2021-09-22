Одиноким пенсионерам в России предложили помочь с заменой батарей

Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин предложил помочь одиноким пенсионерам с ремонтом систем отопления и стояков водоснабжения в квартирах. По его мнению, это поможет избежать коммунальных аварий, передает «Вечерняя Москва».

Крохин заметил, что при разрыве старых труб или отопления страдают как жильцы самих квартир, где это произошло, так и соседи, которых затапливает. В подобных ситуациях одинокие пенсионеры сталкиваются с непредвиденными расходами.

«Должна быть адресная форма поддержки, субсидии. Это нужно для обеспечения безопасности внутриквартирных тепловых сетей. Мало кто думает и заботится о сохранении жилого фонда. <…> Такую форму поддержки реально сейчас обсудить», — подчеркнул собеседник издания.