Общество 11 августа 2023, 14:22 Одиноких родителей с детьми до 16 лет предложили не увольнять с работы Закон о запрете увольнения одиноких родителей с детьми до 16 лет внесли в Думу Freepik

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Работодателям предложили запретить увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей возрастом до 16 лет. С инициативой выступила группа депутатов, законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Парламентарии призвали внести изменения в статью 261 Трудового кодекса. По мнению авторов проекта, это укрепит права одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет. В пояснительной записке к законопроекту отметили, что принятие документа поспособствует созданию реальных условий для исполнения россиянами обязанностей по обеспечению получения их детьми основного общего образования.

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«В действующей редакции части 4 статьи 261 ТК РФ такая гарантия предусмотрена для одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, и других лиц, воспитывающих таких детей без матери», — объяснили депутаты.

В прошлом году на поддержку семей с детьми из федерального бюджета выделили более триллиона рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Одинокие родители получили в виде пособий почти 61 миллиард.