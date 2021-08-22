Одиночество, скука и отрицание. Психолог рассказал, как бороться с проблемами детей-вундеркиндов

Дети-вундеркинды могут сталкиваться с самыми разными трудностями, и в первую очередь это проблема социализации и одиночества. Об этом «360» рассказала декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова.

Специалист объяснила, что сложности во взаимодействии со сверстниками у такого ребенка связаны с тем, что они ему просто неинтересны. В учебе может быть низкая мотивация, потому что иногда одаренные школьники знают больше, чем учитель в этой области. На фоне этого ребенок начинает замыкаться в себе.

«Ведь наибольшая проблема, с которой они сталкиваются, — это проблема одиночества. Отсутствие тех людей, которые способны мыслить с ними на одном уровне, обсуждать и разделять их интересы», — пояснила Петрова.

Скучные родители

Психолог обратила внимание, что достаточно трудно бывает и родителям одаренных детей, потому что иногда мама и папа тоже становятся для такого ребенка неинтересными и заурядными, как и другие окружающие его люди. В итоге возникает проблема внутреннего взаимодействия в семье между таким ребенком и его семьей.

Поэтому, по ее мнению, важно, чтобы работа велась не только с вундеркиндом и его психологическими проблемами, но и с родителями. У них должны быть рекомендации, как установить отношения с ребенком, как его принимать, как самим развиваться в области его интересов. Этот процесс похож на совместное обучение.

Петрова также посоветовала перед тем, как самостоятельно делать выводы об одаренности своих детей, получить экспертное заключение психолога. Потому что родители иногда преувеличивают достижения своего ребенка.

«Или, наоборот, есть такая проблема, когда родители пытаются отрицать незаурядность проявлений психической деятельности ребенка. Иногда им бывает проще не признавать, не видеть, не замечать их», — добавила собеседница «360».

По ее словам, такое отрицание связано с тем, что родители понимают, что из-за одаренности своего ребенка они могут столкнуться с целым рядом проблем, которые им, как взрослым, нужно будет решать.

Синдром бывшего вундеркинда

Некоторые дети-вундеркинды могут демонстрировать незаурядные способности в определенном возрасте, а потом, повзрослев, сравняться со своими сверстниками. Не всем такие изменения удается переживать легко. Существует даже понятие «синдром бывшего вундеркинда».

По словам Петровой, этот синдром представляет тяжелое невротическое состояние, которое связано с болезненными чувствами из-за высокой требовательности к себе, постоянным желанием демонстрировать людям свои незаурядные способности.

«Это связано и с болезненным самолюбием, и желанием постоянно совершенствоваться. При том, что способностей того уровня, которые были раньше, у ребенка уже нет», — пояснила специалист.

Из-за этого человек чувствует разочарование, испытывает гнев, отрицание, что тоже может провоцировать проблемные ситуации.