Общество 07 сентября 2023, 12:07 Одиннадцать птенцов фламинго вылупились в Московском зоопарке Одиннадцать птенцов красных и розовых фламинго вылупились в Московском зоопарке

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К концу июля в Московском зоопарке появились на свет семь красных и четыре розовых фламинго. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

В зоопарке сообщили, что в этом году первое яйцо появилось в мае, а птенец появился на свет 11 июня. Каждый год птенцы успешно вылупляются, а затем отправляются в другие зоопарки. Орнитологи заботливо следят за гнездами и участвуют в процессе разведения, чтобы предотвратить возможные конфликты между птицами.

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На данный момент самые младшие птенцы уже выросли, но у них еще серо-белое оперение. Они начнут приобретать свой характерный розовый пигмент через несколько месяцев, однако даже через год перья все еще будут иметь серый оттенок.

Сейчас группа фламинго поселилась на Большом пруду.

Ранее детеныш большой панды Диндин, родившийся в Московском зоопарке, обзавелся первыми черными пятнами.