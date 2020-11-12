Одинаковые для всех регионов штрафы за нарушение правил благоустройства могут появится в новом КоАП

«Как показывает практика, привлечение к административной ответственности в этой сфере неэффективно — в большинстве своем правонарушения не фиксируются и не наказываются», — обратила внимание парламентарий.

По ее словам, даже если составляются протоколы, то не всегда они доходят до логического завершения в виде оплаты штрафа. По мнению Рукавишниковой, было бы разумно сделать исключение для Москвы и Петербурга, дав им возможность повышать штрафы.

«Им необходимо оставить возможность увеличения административных штрафов по сравнению с другими субъектами Федерации за нарушения КоАП в целом и в сфере благоустройства, в частности», — добавила собеседница издания.