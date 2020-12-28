Один из старейших банкиров скончался в Челябинске
Скончался из старейших руководителей российских банков Михаил Братишкин. Ему было 96 лет. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Челиндбанка.
Уточняется, что он до последнего оставался председателем правления. Из-за пандемии Братишкин длительное время работал из дома.
«Да, это так, Михаил Иванович скончался 27 декабря. Это невосполнимая потеря», — рассказали в пресс-службе.
Правительство Челябинской области также выразило соболезнования в связи с этим событием.