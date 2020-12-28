Один из спасенных членов экипажа «Онеги» выжил в двух крушениях в 2020 году

Отец выжившего моряка «Онеги» Владислава Григорий Буторин рассказал «360», что в этому году его сыну уже во второй удалось спастись во время крушения. Теперь мужчина с нетерпением ждет звонка сына, чтобы все разузнать.

По словам отца, Владислав летом был на траулере, которой перевернулся рядом с берегом.

«Летом его судно переворачивалось у берегов Японии. Судно спасали шесть часов», — рассказал собеседник «360».

По словам Буторина, сын позвонил жене с чужого номера. Свой телефон он потерял в море.

«Буду теперь ждать его звонка. <…> Перед тем как выйти в море, я с ним связывался. Потом они взяли наживку и пошли на промысел. Я писал ему сообщения. <…> Я сам 40 лет отходил на море. Знаю, что это такое», — поделился Григорий Буторин.

Как выяснилось, отец тоже работал рыболовом. Он рассказал, что сам попадал в такие ситуации, на его судне даже как-то был пожар.

Жена моряка Ирина в разговоре с «360» заявила, что у нее смешанные чувства и что она с трудом говорит на эту тему.

О крушении «Онеги» стало известно в понедельник утром. Всего на судне находились 19 человек. Пока известно, что двое двое смогли спастись. Один из них — помощник капитана Владислав Буторин. Поисками остальных моряков занимаются спасатели. К месту затопления уже вылетел самолет Ил-38.