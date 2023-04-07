Общество 07 апреля 2023, 11:35 Один из разыскиваемых за нападение на полицию в Ингушетии сдался силовикам РИА «Новости»: один из разыскиваемых за нападение на полицию в Ингушетии сдался силовикам РИА «Новости»

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Один из разыскиваемых за нападения на полицейских в Ингушетии сдался силовикам. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Амир Боков 2001 года рождения, сдался сотрудникам полиции», — сказал собеседник агентства.

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Он также сообщил, что в розыск за совершение нападений были объявлены четыре человека. Поиски остальных в настоящее время продолжаются.

По информации следствия, 27 марта неизвестные обстреляли сотрудников полиции на посту в Северной Осетии, ранения получили двое полицейских. 3 апреля злоумышленники на окраине Малгобека открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, пострадал один сотрудник. В ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт в ходе перестрелки с боевиками три сотрудника правоохранительных органов погибли, семеро получили ранения.

По фактам нападения на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии СК России возбудил уголовные дела. МВД Ингушетии пообещало денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей за данные о злоумышленниках.