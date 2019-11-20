Один из пострадавших в благовещенском колледже выписан из больницы

Одного из трех студентов благовещенского колледжа, где была стрельба, выписали из больницы. Ему предстоит продолжить амбулаторное лечение.

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«В Амурской областной детской клинической больнице один пациент 17 лет переведен из реанимации в отделение, получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести. Второй пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение», — сообщил РИА «Новости» представитель минздрава Приамурья.

Третий пострадавший — 20-летний молодой человек — остается в Благовещенской городской клинической больнице. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное и с положительной динамикой. У него нет осложнений. Студент ведет себя активно, пытается вставать. Он находится под постоянным наблюдением медиков и получает всю необходимую помощь.

Студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске устроил стрельбу в своем учебном заведении 14 ноября. В результате его действий погиб один человек, еще трое пострадали. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

По предварительной информации, на преступление молодого человека мог подтолкнуть конфликт со сверстниками. Кроме того, открыто уголовное дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник и гендиректор ЧОП, охранявшего колледж, арестованы.