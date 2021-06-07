Один из последних освободителей Освенцима умер в Мюнхене

Один из последних советских солдат, освобождавших Освенцим, скончался в Мюнхене. Давиду Душману было 98 лет.

После войны Душман стал чемпионом СССР по фехтованию на шпагах, тренировал клуб «Спартак» и женскую сборную Советского Союза по фехтованию. Был свидетелем теракта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, сообщила Deutsche Welle.

Во время Второй мировой войны Душман был майором Красной армии, участвовал в Сталинградской и Курской битвах. Перенес несколько тяжелых ранений. Во время освобождения узников Освенцима ему был 21 год. Он, управляя танком Т-34, снес ограждение концлагеря.

Глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох в своем Twitter назвала Душмана героем, спасшим бесчисленное количество жизней.

Соболезнования родным и близким спортсмена выразил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, он познакомился с Душманом, когда был фехтовальщиком на рапирах от команды Германии. Бах отметил, что тот сразу же предложил ему дружбу и это очень растрогало его.