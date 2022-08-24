Один из переулков Петербурга предложили назвать в честь убитой Дарьи Дугиной

Переулок в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, названный по фамилии Олега Тинькова, предложили переименовать в честь убитой Дарьи Дугиной. Об этом написало издание Neva.Today.

Предложение о переименовании переулка будет направлено главе Топонимической комиссии Петербурга, вице-губернатору Борису Пиотровскому в самое ближайшее время.

Напомним, дочь российского философа Александра Дугина Дарья была убита 20 августа в Москве. Ее подорвали в собственном автомобиле.